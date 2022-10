So ähnlich sind sich Prinzessin Margaret und Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (41) und Prinzessin Margaret (✝71) haben sich nie kennenlernen dürfen und doch sorgen einige Parallelen für Vertrautheit. Es ist kein Geheimnis, dass die Ehefrau von Prinz Harry (38) es nicht immer leicht hat mit ihrer angeheirateten Familie, die dem britischen Königshaus angehört. Doch obwohl Prinzessin Margaret ihr Titel in die Wiege gelegt wurde, erging es der Schwester von Queen Elizabeth II. (✝96) nicht anders. Margaret und Meghan sind sich in vielerlei Hinsicht sogar ziemlich ähnlich.

Prinzessin Margaret, die auch als rebellische Schwester der Queen bekannt war, hegte eine große Leidenschaft für die Schauspielerei. Für Meghan, die als Schauspielerin und mit ihrer Rolle als Rachel Zane in der Serie Suits an Bekanntheit erlangte, galt dies ebenfalls. Während die Herzogin die Karriere für ihren Prinz Harry an den Nagel hing, musste Margaret sich zum Wohle der Monarchie ihrer großen Liebe Peter Townsend entsagen. Denn als bereits geschiedener Bürgerlicher galt er zur damaligen Zeit als nicht standesgemäß. Doch nicht bloß aufgrund der Opfer, welche sie beide für die Familie bringen mussten, hätte die Prinzessin der ehemaligen Schauspielerin unter die Arme greifen und Unterstützung darbieten können. Leider verstarb Margaret 16 Jahre vor Meghans Heirat mit Harry.

Die Medien haben sich in der Vergangenheit gleichermaßen auf Prinzessin Margaret und Herzogin Meghan gestürzt. Dabei fielen die Schlagzeilen nicht immer unbedingt positiv aus. Als Zweitgeborene stand Margaret stets im Schatten ihrer großen Schwester, der Königin. Auch Meghan musste sich damit abfinden, konstant mit ihrer Schwägerin, Prinzessin Kate (40) verglichen zu werden.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Margaret im Jahr 1960

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de