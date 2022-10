Stacey Solomons Hochzeit: Ihr Mann Joe weinte den ganzen Tag

Er war total emotional! Im Juli dieses Jahres gaben sich Stacey Solomon (33) und ihr Liebster Joe Swash das Jawort. Die X Factor-Bekanntheit gewährte bereits intime Einblicke in ihren besonderen Tag. So teilte sie ein Video von ihrem Hochzeitstanz, bei dem sie einige Tränchen vergossen hatte. Doch nicht nur die Vierfach-Mama konnte ihre Gefühle nicht im Zaum halten: Staceys Mann Joe weinte nämlich den ganzen Tag!

In der Show "Loose Women" blickte er auf seine Hochzeit zurück. Josh betonte, dass er vorher nie verstanden habe, warum man an diesem Tag weinen muss, bis es dann für ihn so weit war. "Es war einfach der schönste Tag meines Lebens, ich hatte echt mit meinen Gefühlen zu kämpfen", gestand der 40-Jährige und die Moderatorin Linda Robson fügte hinzu: "Er hat den ganzen Tag durchgeweint!"

Josh konnte seinen Gefühlsausbruch jedoch genau erklären: "Ich war so glücklich, weil ich die wundervollste Frau geheiratet und die schönste Familie überhaupt habe", schwärmte er von seinen Liebsten. Er und Stacey waren sieben Jahre lang ein Paar, bevor sie den Bund der Ehe eingingen.

