Vor Geburt: Lena Gercke genießt Babymoon mit Familie

Lena Gercke (34) genießt ihre letzten Momente zu dritt! Das Topmodel nimmt zurzeit eine kleine Auszeit mit ihrem Freund Dustin Schöne (37) und der gemeinsamen Tochter Zoe in einem Luxushotel. Bald erwartet die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin ihren zweiten Nachwuchs. Bis dahin vertreibt sich die Beauty ihre Zeit mit ihrer Familie. Nun gab Lena einen kleinen privaten Einblick in ihren Babyurlaub.

Bei Instagram veröffentlichte Lena ein paar süße Schnappschüsse aus ihrem Familienurlaub in Österreich. "Our babymoon" kommentierte sie zu den Bildern. In dem angesagten Kitzbühler Hotel "Stanglwirt" lassen sie sich es richtig gut gehen. Bevor Lena und Dustin erneut Nachwuchs erwarten, nehmen sie sich noch einmal viel Zeit für ihre Tochter Zoe. Diese darf mit ihren Eltern auf eine Schnitzeljagd gehen, aber auch auf einem süßen Pony reiten. Bis Zoe eine große Schwester ist, wird es aber wohl nicht mehr lange dauern, denn der Bauch der 34-Jährigen ist nicht mehr zu übersehen. Die werdende Mama zeigt sich auf ihrem Instagram-Post leicht bedeckt mit einem Bademantel.

Auch ihren Fans gefallen diese süßen Einblicke sehr. "Megaschön. Dann kann Nummer vier ja kommen", kommentierte ein Follower. Eine weitere Person schrieb, dass Lena sehr erholt aussehe. "Euch so zu sehen macht mich immer total glücklich", freute sich ein anderer Follower.

Instagram / lenagercke Dustin Schöne mit Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Aufzug

