Zum zweiten Mal: Drake und The Weeknd boykottieren Grammys

Diese beiden Künstler sind offenbar nicht an dem Preis interessiert. Seit 1959 ehren die Grammy Awards die besten Leistungen rund um die Musikindustrie. Das entscheidet eine Jury der Recording Academy, die unter anderem über den besten Künstler abstimmt. Doch zwei Megastars wollen in der kommenden Wahl nicht berücksichtigt werden: Drake (35) und The Weeknd (32) boykottieren die Verleihung der Grammys schon zum zweiten Mal!

Schon 2021 kündigte The Weeknd an, dass seine Musik nicht zur Nominierung abgegeben werden solle. Der "Blinding Lights"-Sänger war sauer, dass sein erfolgreiches Album "After Hours" nicht für die Wahl berücksichtigt wurde. "Wegen der geheimen Ausschüsse werde ich meinem Label nicht mehr erlauben, meine Musik bei den Grammys einzureichen", wetterte er damals im Interview mit The New York Times. Warum er dieses Jahr nicht dabei sein möchte, erklärte er jedoch bislang nicht.

Auch Drake will wie vergangenes Jahr keinen Grammy gewinnen. Schon 2017 äußerte er sich kritisch gegenüber der Academy, da sie seinen Song "Hotline Bling" in der Kategorie Rap verortete – er ihn aber als einen Popsong ansah. "Auch wenn 'Hotline Bling' kein Rap-Song ist – die einzige Kategorie, in die sie mich einordnen können, ist die Rap-Kategorie. Vielleicht, weil ich in der Vergangenheit gerappt habe oder weil ich schwarz bin", wetterte er damals.

