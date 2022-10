Alessia Herren ist schwanger: So reagierte die TV-Clique

Damit überraschte sie nicht nur die Fans! Erst am Montag gab Alessia Herren (20) die freudige News bekannt: Sie ist schwanger! Gemeinsam mit ihrem Partner erwartet die Tochter von Willi Herren (✝45) zum ersten Mal Nachwuchs. Ihre Fans waren schon ganz aus dem Häuschen. Aber wie reagierten eigentlich ihre Freunde? Das sagte die The Real Life - #nofilter-Clique zu Alessias Babynews!

In der neuen Folge der Reality-Dokusoap genoss die Influencerin ein Essen mit ihren Freunden. Dabei verkündete sie die großartigen Neuigkeiten – woraufhin alle ganz aus dem Häuschen waren! "Ich freue mich so sehr, ich freue mich irgendwie so, als wenn ich schwanger wäre", rief etwa Vanessa Mariposa (29). Einem fehlten aber die Worte: Calvin Kleinen (30). Er ist wie ein großer Bruder für Alessia und kam aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. "Krass Alter, die kriegt einfach ein Kind!", staunte der Temptation Island-Star.

Auch die anderen am Tisch rasteten schier aus und wollten direkt den Babybauch sehen. "Sieht man das schon? Zeig mal deinen Bauch!", fragte Calvin aufgeregt. Tatsächlich war schon eine kleine Wölbung an Alessias Bauch zu erkennen. "Ich bin im vierten Monat", erklärte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin daraufhin stolz.

ProSieben/Nikola Milatovic Calvin Kleinen, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat

Instagram / alessiamillane TV-Gesicht Alessia Herren

RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen, "Are You The One?– Reality Stars in Love"-Teilnehmer

