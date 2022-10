"Are You The One?"-Franzi: Was lief mit Calvins Bruder?

Franziska Temme (27) will von einer angeblichen Flirterei mit Marvin Kleinen nichts wissen! Bei Are You The One – Reality Stars in Love schien die Blondine zunächst mit Calvin Kleinen (30) anzubandeln – doch vergebens. Nach dem Ende der Show wurde bekannt, dass sich die Beauty stattdessen mit dem Bruder des Realitystars vergnügt haben soll. Mit Promiflash sprach Franzi jetzt über die Gerüchte.

Im Gespräch mit Promiflash stellt die 27-Jährige klar, dass die zwei keine "wilde Nacht" verbrachten. Die zwei hätten lediglich zusammen gefeiert und die Party ins Hotel verlegt. Nähergekommen sind sie sich dennoch: "Bevor es dann für alle zum Schlafen ging, kam es zu einem Küsschen zwischen Marvin und mir." Franzi sieht es also ziemlich gelassen und schien keine ernsten Absichten zu haben: "Ich habe mir diesbezüglich gar nichts vorstellen können. Um sich erst mal etwas vorstellen zu können, muss man sein Gegenüber erst einmal sehr gut kennenlernen und dies war bei uns noch nicht der Fall, denn wir haben uns lediglich nur auf Veranstaltungen mit Freunden gesehen."

Für ihre Einwände hat Franzi gute Gründe, wie sie gegenüber Promiflash schilderte: "Erst einmal hätte man sich besser kennenlernen müssen. Wie schon gesagt – man sah und sieht sich nur bei Veranstaltungen. Aber da ich über Promiflash lesen musste, wie seine 'wilden' Erlebnisse mit mir waren, hat sich ein weiteres Intensivieren erledigt, denn so was ist ein absolutes No Go für mich!"

RTL / Markus Hertrich Franziska Temme, Kandidatin bei "Are You The One"

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

