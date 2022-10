Das sind die neuen “Hochzeit auf den ersten Blick”-Matches

Auch diese Hochzeit auf den ersten Blick-Paare werden den Gang vor den Altar wagen! Mithilfe von Analysen und Gesprächen entscheiden die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (41), Beate Quinn und Markus Ernst, welche der zwölf Teilnehmer am besten zusammenpassen. Vier Matches wurden in dem Flirt-Format schon ermittelt – so gaben sich die ersten Kandidaten bereits das Jawort. Jetzt bestimmten die Experten die beiden letzten Paare!

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats fanden die drei Experten die zwei verbleibenden Matches: Ihrer Meinung nach sind Michaela und Oliver das perfekte Paar! Oliver gab selbst über sich an, dass er keinen bestimmten Typ bei Frauen habe – ihm seien die Ausstrahlung und das Lächeln wichtig. Für die Richtige würde er sogar seine Heimat verlassen und zu seiner Herzensdame ziehen. Laut ihren Freundinnen brauche Michaela "einen Mann durch und durch".

Aber auch die Kandidaten Natascha und Dennis sind für die Paarspezialisten ein perfektes Match: In sieben Beziehungen fand die junge Frau nicht ihre große Liebe, umso mehr freute sie sich, als sie von ihrer anstehenden Hochzeit erfuhr: "Ich bin happy grade, wirklich!" Auch bei ihrem zukünftigen Ehemann war die Freude riesig.

Sat.1 Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2022

Sat.1 Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2022

Sat.1 Natascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2022

