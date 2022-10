Sie sind das dritte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match

Welches Hochzeit auf den ersten Blick-Match wird sich als Nächstes das Jawort geben? Bei dem Flirt-Format entscheiden die drei Experten Dr. Sandra Köhldorfer (41), Beate Quinn und Markus Ernst anhand von Analysen und Gesprächen, welche der zwölf Teilnehmer am besten zueinanderpassen. Während die Kandidaten Jaqueline und Peter bereits den Gang vor den Altar wagten, bestimmten die Experten nun das nächste Match!

In der aktuellen Folge finden die drei Paarspezialisten des Formats heraus, wer am besten zu dem Katzenliebhaber Morten passt: "Er ist sehr leistungsorientiert", stellte Beate Quinn fest. "Bei mir hat er gemeint, dass er sehr gesellig und spontan ist", reagierte daraufhin Dr. Sandra Köhldorfer. So ist für die Experten schnell klar: Zu Morten passt am besten die 38-jährige Kinga! "Sie könnte ihn ein bisschen erden und in ihm findet sie wiederum ihren Ruhepol", erklärte Beate Quinn zufrieden.

Auch die Kandidaten Nadine und Christoph sind für die Flirt-Experten ein perfektes Match: "Er steht auf reifere Frauen. Er bevorzugt ältere, selbstsichere, starke Persönlichkeiten", berichtete Beate Quinn. So ist sich das Spezialisten-Trio sicher, dass die 35-Jährige sehr gut zum 29-jährigen Christoph passen wird.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 Morten, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

Sat.1 Kinga, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2022

Sat.1 Nadine, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

