Deshalb posierten Hailey Bieber und Selena Gomez zusammen!

Ist das der wahre Grund? Hailey Bieber (25) Selena Gomez (30) verbindet eine Sache: Eine Beziehung zu dem Sänger Justin Bieber (28). Selena hatte eine turbulente Zeit mit dem Kanadier hinter sich, der mittlerweile jedoch mit Hailey verheiratet ist. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass seine Ex und Ehefrau sich nicht ausstehen können. Doch zuletzt posierten sie gemeinsam für mehrere Bilder auf einem Event. Hailey und Selena wollten wohl ein Statement setzen!

Ein Insider packte gegenüber Entertainment Tonight aus, was angeblich hinter diesen überraschenden Schnappschüssen steckt. "Selena und Hailey waren beide sehr entspannt auf der Academy Museum Gala. Sie sind beide darüber hinweg und leben ihr eigenes Leben. Sie wollten der Welt zeigen, dass es kein Beef gibt und auch kein böses Blut mehr zwischen ihnen fließt", erzählte der Informant. Anscheinend wollten die Berühmtheiten den Spekulationen rund um einen Streit ein für alle Mal ein Ende setzen.

Schon wenige Wochen vor dem Event gab Hailey ein Interview, in dem sie erstmals über die Ex ihres Mannes sprach. Einige Fans fragten sich nämlich, ob Justin Selena damals mit ihr betrogen habe, da die Beziehungen nicht weit auseinanderliegen. "Als er und ich anfingen, etwas miteinander zu haben, war er nie in einer Beziehung. Zu keinem Zeitpunkt", betonte Hailey.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei den MTV Music Awards 2011

Getty Images Hailey Bieber, Model

