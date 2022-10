Heile Welt? Hailey Bieber und Selena Gomez posieren für Pic!

Haben Selena Gomez (30) und Hailey Bieber (25) ihren angeblichen Zickenkrieg begraben? Nachdem sich Justin Bieber (28) und Selena nach einer achtjährigen On-off-Beziehung im März 2018 trennten, kam der Sänger mit Hailey zusammen, die er schließlich heiratete. Seitdem sollen die beiden Frauen sich nicht sonderlich mögen, weil Hailey Selena ihren Ex-Partner ausgespannt habe. Doch jetzt die Wende: Die beiden könnten ihren angeblichen Streit ein für alle Mal beseitigt haben!

Am Samstagabend tauchten auf Instagram mehrere Fotos auf, auf denen die beiden Frauen bei einer Gala des Academy Museums of Motion Pictures gemeinsam posierten. Eng saßen die beiden auf einem Pic nebeneinander auf Stühlen, während sie sich eng aneinanderschmiegten und Selena sogar mit einer Hand den Oberschenkel von Hailey festhielt. Die Beautys wirkten fröhlich und es schien, als sei ihr Zoff mit diesen Fotos besiegt, was der Fotograf mit den Worten "plötzliche Wendung" bestätigt haben könnte.

Seitdem die Aufnahmen online gestellt wurden, tobt das Internet. "Wir sind alle Zeugen der Geschichte", äußerte ein User sprachlos. Ein anderer schrieb, die beiden würden das Internet lahmlegen. Auch waren sich einige Fans nicht sicher, ob die Bilder wirklich echt sind und wollten sich bei anderen Fans deshalb vergewissern.

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei den MTV Music Awards 2011

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala, September 2021

