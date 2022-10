Es ist entschieden: BTS-Mitglieder müssen zum Wehrdienst!

Bald ist es so weit! BTS gelten seit vielen Jahren als die Megastars in Südkorea – mittlerweile ist die siebenköpfige Gruppe aber auch international extrem erfolgreich unterwegs. So durften sie unter anderem schon bei den American Music Awards und bei den Grammys performen. Doch nun werden ihre Fans eine ganze Weile auf sie verzichten müssen. BTS machen momentan nicht nur eine musikalische Pause – demnächst müssen die Jungs ihren Dienst beim Militär antreten!

Wie jetzt HYPE Entertainment bestätigte, werden die Musiker der Reihe nach zum Wehrdienst gebeten. Den Anfang wird Jin machen, der mit seinen 29 Jahren der Älteste der Band ist. Danach folgen Suga, J-Hope, Namjoon, Jimin, Taehyung – Jungkook wird als Nesthäkchen als Letzter seinen Dienst antreten. Momentan schützt die K-Pop-Stars eigentlich noch das geltende Wehrdienstgesetz, welches vorsieht, dass Künstler aus den Bereichen Sport und Kultur eine Verlängerung oder Befreiung vom Dienst gewährt bekommen. Jin hat diesen Antrag auf Aufschub jedoch bereits zurückgezogen und wird somit bald eine Einberufung für 18 bis 21 Monate erhalten.

Wann genau die Mitglieder der südkoreanischen Boyband zur Armee müssen, ist momentan noch unklar – jedoch sollen die Vorbereitungen für den Wehrdienst bereits auf Hochtouren laufen. BTS' Management erklärte dazu gegenüber Sky News, es sei geplant, dass die Musiker "um 2025" dann wieder als Gruppe zusammenkommen.

BTS-Mitglied Jin im April 2022

Die K-Pop-Gruppe BTS bei den American Music Awards im November 2021

Die BTS-Stars Namjoon und Jimin bei den Grammy Awards 2022

