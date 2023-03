Nach "Let's Dance": Neue TV-Projekte für Natalia Yegorova?

Welchen Projekten möchte sich Natalia Yegorova (49) jetzt zuwenden? Die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51) versuchte in drei Shows, ihr Tanztalent bei Let's Dance unter Beweis zu stellen – mit Erfolg. In der vergangenen Folge war jedoch Schluss für die gebürtige Ukrainerin. Sie und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (35) mussten das Parkett räumen. Die Aktivistin vermisst das Tanzen sehr, dennoch denkt sie jetzt schon an weitere Projekte im TV. Natalia verriet Promiflash, was sie sich in Zukunft so vorstellen könnte...

"Let's Dance" war Natalias erste Erfahrung mit dem Unterhaltungsfernsehen. Zuvor hielt sie Reden im TV oder trat als Sängerin auf. Ihr Auftritt in der Tanzshow scheint ihr dennoch so gefallen zu haben, dass sie Blut geleckt hat. "Das ist für mich eine neue Branche. Ich muss mich da erst herantasten. Aber natürlich bin ich offen für interessante Anfragen!", stellte die 49-Jährige klar. Vor allem die Bereiche "Mode, Beauty, Design, Einrichtung oder Gesang" würden sie interessieren.

"Ich backe und koche unter anderem sehr gerne", fügte Natalia hinzu. Ob die "Let's Dance"-Kandidatin bald bei Das große Promibacken zu sehen sein wird? Neben TV sei Natalia zudem wichtig, sich weiterhin um ihre Herzensangelegenheiten zu kümmern. "Ich unterstützte weitere Projekte, die Frauen-Empowerment betreffen, werde mich weiterhin mit Musik beschäftigen und freue mich auf alles Inspirierende, was kommt", gab Natalia gegenüber Promiflash an.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Paul Schirnhofer Natalia Yegorova, "Let's Dance"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Natalia Yegorova und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL Andrzej Cibis und Natalia Yegorova

Anzeige

Meint ihr, dass Natalia bald in einer anderen Show zu sehen sein wird? Da bin ich mir sicher! Ich glaube, das dauert noch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de