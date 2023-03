Nach "Let's Dance"-Aus: Wem gönnt Natalia Yegorova den Sieg?

Wer soll für Natalia Yegorova (49) die Let's Dance-Krone bekommen? Vergangene Woche musste die Ex-Frau des früheren Profiboxers Vitali Klitschko (51) den Tanzwettbewerb verlassen. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (35) legte sie einen Tango aufs Parkett, doch die Bewertung fiel eher mäßig aus. Auch wenn das nicht die schlechteste Wertung war, reichte es nicht. Doch wen möchte Natalia jetzt eigentlich auf dem Siegertreppchen sehen? Promiflash hat nachgehakt...

Gegenüber Promiflash verrät Natalia, dass sie zwar ihre heimlichen Favoriten hat, aber grundsätzlich allen Paaren den Sieg gönnt. "Im Herzen habe ich meinen Favoriten, aber jede Woche ist es so spannend. Ich liebe jeden und ich gönne es jedem. Das ist eine Familie, da gibt es keine Konkurrenz", meint sie. Bei den einen gebe es zwar mehr Talent, aber bei den anderen dafür mehr Entertainment. Wem sie im Stillen am ehesten die Daumen drückt, offenbarte die gebürtige Ukrainerin aber nicht.

Aber die Erfahrung "Let's Dance" habe auch bei Natalia selbst einiges verändert. Besonders überrascht haben sie die vielen Nachrichten, die sie auf einmal bekam: "Ich habe so viel Unterstützung und liebe Nachrichten bekommen, auch von denen, die mich vorab nicht kannten. Dafür bin ich sehr dankbar." Es wundere sie aber, dass einige auch nicht so freundlich sind. "Das war für mich in der ersten Zeit sehr schwierig. Da musste ich erst mal lernen, damit umzugehen", erklärt die Sängerin.

Getty Images Natalia Yegorova und Andrzej Cibis während ihres Tanzauftritts im Rahmen von "Let's Dance"

