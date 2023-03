"Let's Dance"-Natalia wandte sich ihren Schattenthemen zu

Natalia Yegorova (49) musste tief in sich gehen. In der vergangenen Folge von Let's Dance war für die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51) Schluss: Sie und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (35) sind nicht weitergekommen. Über den Exit waren viele Fans traurig, denn Sängerin zeigte auf dem Tanzparkett wirklich Talent. Was hat Natalia in der kurzen Zeit bei "Let's Dance" über sich gelernt? Gegenüber Promiflash erklärte sie: Sie hat ihre Schattenthemen bearbeitet.

Schattenthemen oder -anteile – das sind in der Psychologie Aspekte der Persönlichkeit, die der Mensch verdrängt, die aber dennoch zum Teil große Auswirkungen auf das Leben haben. Es ist ratsam, sich den Schatten seines Lebens zuzuwenden. Das ist bei Natalia bei "Let's Dance" passiert. "Man lernt alles über sich. Man entdeckt die tiefsten Schatten", gab die 49-Jährige gegenüber Promiflash zu. Zum Beispiel habe sie als Tänzerin auf der Bühne eine ganz andere Erfahrung gemacht als beim Singen. Sie sei viel schüchterner gewesen. "Ich habe nicht nur Ängste, sondern auch Zweifel gehabt. Ich habe zum Teil mir selbst im Weg gestanden", erklärte die Aktivistin.

Doch was ist anders an den Auftritten als Tänzerin? "Es ist die Körpersprache. Während du deine Emotionen durch den Körper versuchst, auf die Bühne zu bringen, reagiert der Körper in bestimmter Weise. Das ist so ein komplexer Sport", weiß Natalia. Tanzen sei die schwierigste Sportart gewesen, an der sie sich je probiert habe, meinte die gebürtige Ukrainerin.

