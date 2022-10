Kanye West will umstrittenes soziales Netzwerk Parler kaufen

Kanye Wests (45) Kontroversen ebben nicht ab. Zuletzt war der auch unter dem Namen "Ye" bekannte Rapper aufgrund seiner Äußerungen über den Tod von George Floyd in Verruf geraten. Auch mit dem Verhalten gegenüber seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) und ihrem zeitweiligen Partner Pete Davidson (28) hat er nicht unbedingt für positive Schlagzeilen gesorgt. Nachdem Kanyes Accounts auf Twitter und Instagram aufgrund antisemitischer Äußerungen gesperrt wurden, soll er jetzt die Konkurrenz-Plattform Parler kaufen wollen.

"In einer Welt, in der konservative Meinungen als kontrovers gelten, sollten wir sicherstellen, dass wir das Recht haben, uns frei zu äußern", wurde Kanye West von Parlement Technologies zitiert. Von diesem Unternehmen soll er nun das soziale Netzwerk Parler kaufen wollen, das unter anderem bei Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern beliebt ist. Auf diese Weise soll ein "uncancelbares Netzwerk" entstehen, in dem sich jeder frei äußern dürfe.

Parler gibt es seit 2018 und bezeichnet sich selbst als Plattform für Meinungsfreiheit. Die App gilt jedoch als höchst umstritten, nachdem sie Anfang 2021 von Trump-Anhängern zur Planung des Sturms auf das Kapitol genutzt wurde. Daraufhin wurde sie zunächst von Apple und Google in ihren Stores gesperrt. Nachdem die Bestimmungen geändert wurden, ist das Netzwerk dort mittlerweile wieder verfügbar.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

