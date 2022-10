Cooles Duo: J.Lo und Ben Affleck begeistern im Partnerlook!

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) sind nicht nur in Sachen Liebe ein Dream-Team! Im Juli gaben sich die Musikerin und der Schauspieler in Las Vegas das Jawort – mit einer großen Party zelebrierten sie dann im August ihre Vermählung. Im zweiten Anlauf soll zwischen den beiden Turteltauben dieses Mal alles glattgehen – bereits vor 20 Jahren hatten sie heiraten wollen. Nachdem ein Insider vor einigen Wochen von einer Krise gesprochen hatte, lächelten Bennifer diese Gerüchte einfach weg. Nun besuchten sie zusammen eine Fashionshow – und zogen alle Blicke auf sich!

Auf der Modenschau des Designers Ralph Lauren (83) im botanischen Garten vom kalifornischen San Marino bezauberte das Ehepaar im stylishen Pärchen-Look. Jennifer hüllte sich in ein schlichtes schwarzes Kleid und rundete ihren Look mit einem passenden Hut sowie funkelndem Silberschmuck ab. Auch Ben machte eine hervorragende Figur – in einem schwarzen Smoking posierte er an der Seite seiner Gattin total lässig. Süßes Detail: Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi hielten J.Lo und der "Gone Girl"-Star liebevoll miteinander Händchen.

Gut gekleidet präsentieren sich Jennifer und Ben sowieso gerne in der Öffentlichkeit. Beispielsweise bummelten die Eheleute einige Tage nach ihren Flitterwochen durch Malibu. Damals stimmten sie ihre Outfits augenscheinlich auch perfekt aufeinander ab. Die "On The Floor"-Interpretin trug ein luftiges weißes Maxikleid und eine beige Strandtasche, was perfekt zur Garderobe ihres Schatzes passte.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

APEX / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

