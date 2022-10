Kein Mann vor 30: Joe Biden gibt Teenie-Girl Dating-Tipps

Nett gemeint – oder eher unhöflich? Seit dem 20. Januar vergangenen Jahres ist Joe Biden (79) der mächtigste Mann der Vereinigten Staaten. Als 45. Präsident nahm Joe vor allem eine Position ein, in der es auch zu seinen Aufgaben gehört, anderen Leuten politische Anweisungen und Ratschläge zu geben. Doch anscheinend ist er der Meinung, nicht nur von Politik Ahnung zu haben. Jetzt gab Joe einem jungen Mädchen einen Dating-Tipp!

Am Freitag soll Joe laut RadarOnline auf einem Event mit einem Teenager und anderen Personen für Fotos posiert haben. Ein Clip, der währenddessen entstand, verbreitete sich daraufhin wie ein Lauffeuer auf Twitter. Der 79-Jährige legt in dem Video seine Hand auf die Schulter eines Mädchens, bevor er ihr einen Dating-Ratschlag gibt: "Eine sehr wichtige Sache, die ich meinen Töchtern und Enkeltöchtern gesagt habe - keine ernsthaften Männer, bevor du 30 bist." Der Teenie scheint von dem Tipp überrumpelt zu sein, lacht erst und antwortet dann: "Okay. Das werde ich mir merken."

Das Verhalten von Joe wird in den sozialen Netzwerken teilweise stark kritisiert. Auf Twitter machten Menschen ihrem Ärger Luft. Ein User beschuldigt den Präsidenten, sich unangemessen verhalten zu haben. Ein anderer äußert, er habe Gänsehaut bekommen, als er Joe habe reden hören.

Joe Biden, Politiker

Joe Biden, US-amerikanischer Politiker

Joe Biden beim G7-Gipfel in Bayern, 2022

