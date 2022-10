Liebesbeweis: "Ex on the Beach"-Lars hat ein Tattoo für Jil!

Lars Maucher (26) liefert seiner Jill (22) den ultimativen Liebesbeweis! Der einstige Bachelorette-Kandidat und die Reality-Darstellerin lernten sich bei Ex on the Beach kennen. Nach dem Ende der Show bestätigten die beiden ihre Beziehung – seitdem präsentiert sich das Pärchen stets verliebt und turtelt, was das Zeug hält. Erst zuletzt machte die Beauty deutlich, wie sehr sie ihren Partner liebt. Jetzt war Lars derjenige, der seiner Freundin eine niedliche Liebeserklärung gemacht hat!

Um ihr seine Liebe zu beweisen, hat sich der 26-Jährige nun was ganz Besonderes einfallen lassen! Gegenüber Promiflash verriet Lars, dass er den Fingerabdruck seiner Freundin fortan ständig bei sich tragen werde. Neben den anderen zahlreichen Motiven, die die Haut des gebürtigen Stuttgarters zieren, erinnert ihn das neue Tattoo an seinem rechten Unterarm immer an seine Freundin. Jill und Lars sind hin und weg und schwärmen über die Aktion: "Liebe geht unter die Haut."

Die zwei scheinen sich ihrer Sache ziemlich sicher zu sein, denn sowohl Lars als auch Jill ließen sich vor rund einem Monat ein Partner-Tattoo stechen. Auf dem Instagram-Profil der 22-Jährigen war zu sehen, dass sie sich an den Füßen die Initialen "EOTB" tätowiert hat. Die Buchstaben haben eine große Bedeutung, denn sie stehen für "Ex on the Beach" – das Format, in dem die beiden zueinanderfanden.

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, Pärchen

Promiflash Lars Mauchers neues Tattoo von Jill Langes Fingerabdruck

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Mauchers Partner-Tattoo

