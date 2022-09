"Wahre Liebe": Jill Lange schwärmt von ihrem Lars Maucher!

Jill Lange (22) scheint ihren Mr. Right gefunden zu haben! Die Reality-TV-Bekanntheit traf bei Ex on the Beach auf den Ex-Bachelorette-Kandidaten Lars Maucher (25). Nach einem ewigen Hin und Her gaben sich die beiden nach der Sendung letztendlich die Chance, sich besser kennenzulernen – und wurden ein Paar. Mittlerweile wohnen die Influencer sogar schon zusammen. Nun macht Jill aufs Neue deutlich, wie sehr sie ihren Lars liebt!

In ihrer Instagram-Story teilte Jill einen kurzen Clip, in dem sie den schlafenden Lars streichelt. In der Betitelung des Posts verlieh sie ihren Gefühlen Ausdruck: "Ich liebe den so. Der Moment, wenn du deinem Freund einfach nur beim Schlafen zusiehst und dein Glück nicht fassen kannst. Ich habe wirklich noch nie jemanden so gerne angeschaut. Wahre Liebe", schwärmte die verliebte Beauty.

Lars reagierte natürlich auf den zuckersüßen Post seiner Angebeteten und konterte mit einer mindestens genauso herzerwärmenden Liebeserklärung. "Und ich dich erst! Du bist das Beste, was mir je passiert ist", schrieb er.

Sonstige Lars Maucher und Jill Lange, "Ex on the Beach"-Paar

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2022

Instagram / lars.m_27 Jill Lange und Lars Maucher, Reality-TV-Stars

