Lindsey Vonns persönlicher Weg zur psychischen Gesundheit

Das Schicksal meinte es nicht gut mit Lindsey Vonn (38)! Die olympische Skiläuferin führte jahrzehntelang einen Kampf gegen Depressionen und machte diesen bereits im Jahr 2012 publik. Mittlerweile ist ihre Seele wieder geheilt. Ihr persönlicher Weg zu psychischer Gesundheit hat die Amerikanerin dazu inspiriert, auch anderen Menschen Mut zu machen, die sich in einer mentalen Krise befinden. Jetzt sprach sie über die Diagnose ihrer Krankheit und Depressionen als Tabuthema im Sport!

In der Serie "Stichtag: Spezialreport" verriet die 38-Jährige gegenüber MSNBC , warum sie ursprünglich zögerte, sich wegen ihrer Depressionen professionelle Hilfe zu suchen: "Ich bin eigentlich nur zum Arzt gegangen, weil bei einem Freund von mir Depressionen diagnostiziert wurden und er ganz ähnliche Symptome hatte." Mit dem Gedanken "Alles ist in Ordnung" suchte sie daraufhin einen Arzt auf. "Und ich wurde mit Depressionen diagnostiziert und bekam Medikamente, aber ich wehrte mich immer noch gegen die Therapie, weil ich immer noch dachte, dass mit mir alles in Ordnung ist!", erzählte Lindsey.

Das wollte sich die olympische Goldmedaillengewinnerin vor allem einreden, weil Depressionen ein absolutes Tabuthema im Sport darstellen: "Es wird so gesehen, dass man kein starker Sportler sein kann, wenn man depressiv ist. Man kann nicht stark sein und gleichzeitig Schwäche zeigen", erzählte Lindsey.

Getty Images Lindsey Vonn, Ex-Ski-Star

Getty Images Lindsey Vonn im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Lindsey Vonn im Januar 2020

