Mit 36 Jahren: Naomi Watts stand kurz vor der Menopause!

Naomi Watts (54) erinnert sich an eine schwere Zeit zurück. Die Schauspielerin ist stolze Mutter von zwei Kindern: Gemeinsam mit ihrem Ex Liev Schreiber (55) teilt sie das Sorgerecht ihrer Söhne Samuel Kai (13) und Alexander Pete (15). Der Weg zu ihrem Mutterglück war jedoch alles andere als einfach. Nun berichtete Naomi ehrlich davon, wie schwer es für sie war, schwanger zu werden!

In der Show "The New Pause Symposium" packte die "King Kong"-Darstellerin über ihre vergeblichen Versuche aus, Nachwuchs zu bekommen. Ein Arzt sagte ihr dann mit 36 Jahren, dass sie nicht schwanger werden könne, da sie kurz vor der Menopause stehe. "Ich geriet in völlige Panik, fühlte mich sehr einsam, sehr wenig wert und wie eine Versagerin", erzählte Naomi total ehrlich. Zwei Jahre tat sie dann alles in ihrer Macht Stehende, um ein Baby zu bekommen.

Eine künstliche Befruchtung kam für sie nicht infrage. Doch schließlich hat Naomi es geschafft: "Ich durchlebte Angst, Scham, Verwirrung und Panik und schaffte es, auf natürlichem Wege schwanger zu werden", führte sie aus.

