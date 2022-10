Mit Sixpack: Alex Mariah Peter teilt heißes Unterwäschefoto!

Alex Mariah Peter (24) zeigt ihre Fitness-Erfolge! Die Gewinnerin der 16. Germany's next Topmodel-Staffel erklärte ihrer Community Ende 2021, dass sie nach ihrer Teilnahme bei Heidi Klums (49) Castingshow rund 30 Kilo zugenommen habe. Zu diesem Zeitpunkt fing sie auch direkt an, an ihrer Figur zu arbeiten. Inzwischen zahlt sich die Disziplin des Models aus: Nun präsentierte Alex ihren durchtrainierten Körper in knappen Dessous!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Alex jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie nur mit knapper Unterwäsche bekleidet vor einem Spiegel posiert: Auf dem Foto trägt die Beauty bordeauxfarbene Dessous mit Spitze und Riemen, die ihre trainierten Kurven perfekt in Szene setzen. Vor allem ihre durchtrainierten Bauchmuskeln kommen dabei zur Geltung. Das Posting betitelte die Laufstegschönheit kurz und knapp mit einem Sonnen-Emoji.

Alex' Fans waren bei diesem Anblick total begeistert – sie hinterließen der Influencerin zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte! "Ein Träumchen!", "Du bist einfach wunderschön" oder auch: "Dein Body ist hot, keine Frage. Aber egal, ob trainiert oder nicht – du bist ein wunderschöner Mensch", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

Getty Images Alex Mariah Peter im Mai 2022 in Berlin

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

