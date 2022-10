Nach Problemen mit Ehefrau Meri: Kody Brown gibt ein Update

Was ist bei Kody Brown (53) und seiner Meri (51) los? Die TV-Bekanntheit ist neben drei weiteren Frauen mit Kody verheiratet – dokumentiert wird das turbulente Leben der Polygamisten in der Show "Sister Wives", in Deutschland bekannt als Alle meine Frauen. Doch bereits im vergangenen Jahr schien das Familienglück zu bröckeln: Nachdem Kodys andere Frau Christine (50) die Trennung bekannt gab, machten Gerüchte die Runde, dass auch Meri und ihr Mann von nun an getrennte Wege gehen. Jetzt gab Kody ein Beziehungsupdate!

In seiner Realityshow "Sister Wives" sprach Kody über seine Verbindung mit Meri: "Ich habe das Gefühl, dass meine Beziehung zu Meri sehr gut ist, aber das ist kein eheähnliches Verhältnis", gestand sich der 53-Jährige ein und fügte hinzu: "Es ist eine liebenswerte Beziehung, aber ich glaube nicht, dass es eine erfüllende Partnerschaft für Meri ist. Nicht in irgendeiner Weise."

So scheint sich die Ehe von Kody und Meri nicht verbessert zu haben – denn bereits im vergangenen Jahr hatte die 51-Jährige erklärt, dass sie seit Jahren einige Beziehungsprobleme mit ihrem Mann habe und die beiden aktuell "nur Freunde" seien: "Als Familie haben wir nicht wirklich viel Zeit miteinander verbracht und das ist komisch."

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

