Nach Schock-Aufnahmen: Cara Delevingne strahlt in Cannes

Geht es Cara Delevingne (30) wirklich wieder besser? Anfang September versetzte das Model seinen Fans wie auch Freunden und Familie einen großen Schrecken. Die Britin wurde in einem verwirrten Zustand von Paparazzi am Flughafen gefilmt. Kurze Zeit zuvor soll sie auf einem Festival mehrere Tage durchgefeiert haben. Jetzt machte Cara jedoch einen gesunden Eindruck bei einem öffentlichen Auftritt in Frankreich!

Laut Page Six besuchte Cara am Montagabend ein Event im Rahmen der MIPCOM-Messe in Cannes. Nach den erschreckenden Aufnahmen der letzten Wochen legte das Supermodel bereits ihren zweiten souveränen Auftritt in der Öffentlichkeit hin und zeigte sich gesund und erholt. Die 30-Jährige trug an dem Abend ein schwarzes trägerloses Minikleid und kombinierte es mit passenden schwarzen Heels. Ihre langen Haare lagen locker gewellt auf ihren Schultern und sie trug ein dezentes Smokey-Eyes-Make-up.

Grund für die Sorge um die "Paper Tons"-Darstellerin waren verstörende Aufnahmen am kalifornischen Van Nuys Flughafen. Dort filmte man sie, wie sie mit ihrem Hund auf dem Kofferrollband herumlief, rauchte und sich mehrfach fallen ließ. Gegenüber TMZ berichteten Angehörige von Cara, dass sie aktuell mit ihrer Psyche als auch mit Drogen Probleme haben soll.

