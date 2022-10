Neue Liebe? Emily Ratajkowski mit unbekanntem Mann unterwegs

Schwebt Emily Ratajkowski (31) wieder auf Wolke sieben? Wochenlang brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Sein Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) soll das Model betrogen haben! Erst einige Zeit später bestätigte Emily selbst, dass sie wieder single ist. Auch die Scheidung wurde bereits eingereicht. Doch lange um ihre Ehe zu trauern scheint die Beauty nicht: In New York genoss Emily mit einem unbekannten Mann die Zweisamkeit – dabei wirkte sie glücklicher denn je!

Wie die aktuellen Bilder, die MailOnline vorliegen, zeigen, wurde Emily am vergangenen Freitagabend vertraut mit einem mysteriösen Mann gesehen: Gemeinsam spazierten die beiden durch die New Yorker Straßen, tranken Cocktails und tauschten einige Küsse aus. Für ihr augenscheinliches Date wählte die 31-Jährige ein schwarzes, schulterfreies Oberteil, eine Hose in derselben Farbe und rote Stiefel. Emilys Begleitung trug hingegen eine grüne Jacke, eine graue Hose und lässige Sneaker. Wer der unbekannte Mann ist und in welchem Verhältnis die beiden wirklich zueinander stehen, ist bis dato nicht bekannt.

Obwohl Emily und ihre Begleitung sehr vertraut miteinander wirkten, betonte die Beauty erst vor wenigen Tagen gegenüber Vanity Fair, wie sehr sie ihre Freiheiten als Single genießt: "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben single und ich habe das Gefühl, dass ich die Freiheit genieße, mir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich wahrgenommen werde", gab sie offen zu.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

Getty Images Model Emily Ratajkowski in Paris im Juli 2022

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

