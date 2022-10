So lief das erste Treffen von George Clooney und Amal ab

George Clooney (61) erinnert sich an die Anfänge seines Liebesglücks zurück! Der Schauspieler und die Juristin Amal Clooney (44) verlobten sich im April 2014 und heirateten nur wenige Monate später in Venedig. Im Juni 2017 wurde ihre Ehe durch die Geburt ihrer beiden Zwillinge gekrönt. Doch wie lief damals eigentlich das erste Aufeinandertreffen des "Ocean's Eleven"-Darsteller und seiner Partnerin ab? Das verriet George jetzt!

Am Dienstag sprach der 61-Jährige in der "The Drew Barrymore Show" ganz offen über das Kennenlernen mit seiner Amal. George habe damals einen Anruf von seinem Agenten Bryan Lourd bekommen, der sich zuvor mit der 44-Jährigen in der italienischen Stadt Como getroffen hatte. Offenbar hatte sein Mitarbeiter sofort bemerkt, dass sie dem Hollywoodstar gefallen könnte. "Er rief mich an und sagte: 'Da kommt ein Mädchen zu dir nach Hause, das du heiraten wirst'", erinnerte sich der Beau und fügte hinzu: "Ich sagte: 'Du bist ein Idiot. Du weißt, dass das nicht passieren wird.'"

Obwohl George seinem Agenten erst keinen Glauben schenken wollte, sei er beim ersten Aufeinandertreffen sofort hin und weg von Amal gewesen. "Wir blieben die ganze Nacht auf und redeten und ich fing an, ihr einen Haufen Briefe zu schreiben", erzählte der Filmproduzent im Gespräch mit der 3 Engel für Charlie-Darstellerin Drew Barrymore (47).

Getty Images Amal Clooney mit ihrem Mann George im Oktober 2022 in Los Angeles

Getty Images Amal und George Clooney, September 2022

Getty Images Amal und George Clooney in Washington D.C.

