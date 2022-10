"Sturm der Liebe"-Zuwachs: Thorsten Nindel am "Fürstenhof"

Thorsten Nindel (57) ist der Neue am Sturm der Liebe-Set! Seit 2005 flimmert die beliebte Telenovela über die deutschen Bildschirme und begeistert die treue Fangemeinde mit spannenden Geschichten rund um das oberbayrische Traumhotel. Über die Jahre gab es hin und wieder aber auch einige Veränderungen, und die Besetzung der TV-Serie durfte sich über Neuzugänge freuen – wie auch jetzt: Ab November wird Thorsten Nindel für "Sturm der Liebe" vor der Kamera stehen!

Wie ARD jetzt bestätigte, wird Thorsten ab Folge 3939 als der Privatermittler Christian Krüger zusehen sein: "Krüger ist recht undurchsichtig. In einem eher ungewöhnlichen Beruf bewegt er sich möglichst im Schatten und versteht sich als Dienstleister, der keine Fragen nach dem 'warum' stellt", verriet der Schauspieler bereits über seine Rolle. Seine ersten Tage am Set schienen Torsten recht leicht zu fallen, wie er ebenfalls offenbarte: "Die Kollegen und das Team haben mich aber ganz wunderbar unterstützt und mir den Anfang leicht gemacht."

In der Vergangenheit drehte der 57-Jährige bereits für einige namhaften Produktionen wie Lindenstraße oder "Nur aus Liebe". Nach einigen Kinofilmen folgten diverse Rollen, unter anderem in Tatort, Alarm für Cobra 11 oder "Die Rosenheim Cops". Zuletzt stand Thorsten 2021 für die Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs vor der Kamera.

Sturm der Liebe läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.

Getty Images Thorsten Nindel, Schauspieler

Getty Images Thorsten Nindel, Schauspieler

Getty Images Thorsten Nindel, Schauspieler

