Zuckersüß: George und Amal Clooney turteln bei Kinopremiere

Das sieht man viel zu selten! Fans von George Clooney (61) und Julia Roberts (54) können sich freuen, denn ihr gemeinsamer Film "Ticket to Paradise" ist endlich in den Kinos erschienen. Bereits seit einigen Wochen stellen sich die beiden dem Pressetrubel, um die Werbetrommel für ihren neuen Streifen zu rühren. Der Ocean's Eleven-Darsteller schien sich über den gestrigen Kinostart in Kalifornien nicht nur deswegen besonders gefreut zu haben. Amal Clooney (44) begleitete ihren George zur Premiere, wo die beiden die Finger nicht voneinander lassen konnten!

Im kalifornischen Regency Village Theatre in Los Angeles hieß es gestern: Film ab! Vorher versammelte sich der Cast von "Ticket to Paradise" auf dem Red Carpet. Bei dem Event schienen George und seine Amal so verliebt wie eh und je zu sein und strahlten Händchen haltend bis über beide Ohren. Der 61-Jährige trug einen klassischen silberfarbenen Anzug und kombinierte ihn mit schwarzen Lackschuhen und einem weißen Hemd. Die Juristin begeisterte neben ihrem Mann mit einem Vintage-Kleid mit Karibik-Feeling von Alexander McQueen (✝40). Offene Heels, roter Lippenstift und ihre langen offenen Haare machten den Look komplett.

Wie verliebt George in Amal ist, verriet er erst im September in einem Interview mit People. Dabei schwärmte er von der Mutter seiner Kinder. "Amal hat Journalisten aus Ägypten, Aserbaidschan, Myanmar, aus Gefängnissen der ganzen Welt herausgeholt", erzählte der Hollywoodstar und betonte: "Ich könnte also nicht stolzer auf meine Frau sein."

