Als Koffer-Girl: Herzogin Meghan hasste ihren Gameshow-Job

An diesen Job erinnert Herzogin Meghan (41) sich nicht gerne! Die Ehefrau von Prinz Harry (38) wurde ursprünglich als Schauspielerin bekannt. Vor allem ihre Rolle in der Serie Suits prägte ihre Karriere. Und auch jetzt, nachdem sie in das britische Königshaus eingeheiratet hat, kehrt sie immer mal wieder auf den Bildschirm zurück. Allerdings gab es einen Fernsehauftritt in ihrer Vergangenheit, den Meghan wohl am liebsten vergessen würde!

"Es gefiel mir nicht, gezwungen zu werden, hübsch dazustehen und sonst nichts zu bezwecken", erklärte Meghan in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Archetypes". Zusammen mit Paris Hilton (41) besprach sie das Konzept der Koffer-Girls im Fernsehen. Sie selbst habe in ihren Hollywood-Anfängen für die Spielshow "Deal or No Deal" den Koffer voll Geld hochgehalten. Dabei habe sich alles um das Aussehen der Mädchen gedreht: "An mehreren Stationen wurden uns Wimpern oder Extensions angebracht oder unser BH ausgepolstert."

Die Sendung habe Meghan schließlich aufgegeben, denn sie sei zu oft mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen. "Am Ende habe ich die Show verlassen. Wie gesagt, ich war dankbar für den Job, aber nicht dafür, wie ich mich dabei fühlte – das war nicht klug", erklärte sie. Diese Arbeit habe ihr aber auch dabei geholfen, sich über Wasser zu halten und für eine Zeit lang ein sicheres Einkommen zu haben.

MEGA Herzogin Meghan, August 2021

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

CBS Herzogin Meghan im Februar 2021

