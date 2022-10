Anna-Maria Ferchichis Baby lebte ohne Fruchtwasser weiter

Anna-Maria Ferchichi (40) erinnert sich an einen schlimmen Moment zurück. Die Influencerin und ihr Mann Bushido (44) begrüßten im November 2021 die Drillinge Leonora, Naima und Amaya auf der Welt. Doch die Schwangerschaft war für das Paar alles andere als leicht: Die Ärzte vermuteten, dass die kleine Amaya eine Chromosomenstörung haben könnte und womöglich nicht überleben werde. Die Berlinerin wollte daraufhin bei einer Fruchtwasseruntersuchung Gewissheit haben. Nach dem Eingriff ging jedoch einiges schief: Anna-Marias Fruchtblase platzte – und die Drillinge schwebten in Lebensgefahr.

"Sie ist richtig geplatzt, das war kein Riss", erzählte die 40-Jährige in der dritten Folge der neuen RTL+-Doku "Reset". Anna-Maria sei daraufhin sofort in eine Klinik eingeliefert worden. Dabei wurde festgestellt, dass die kleine Amaya überhaupt kein Fruchtwasser mehr zur Verfügung habe. Am nächsten Tag bekamen die Bloggerin und ihr Mann am nächsten Tag zwar die positive Nachricht, dass das Baby gesund sei, doch da das Fruchtwasser essenziell für die Entwicklung der Lunge der Kinder ist, schwebten die Drillinge in Lebensgefahr. "Ich habe mein gesundes Kind gefährdet, ich habe seine Geschwister gefährdet – alles, weil ich Klarheit brauchte", schilderte die Brünette unter Tränen.

Doch nachdem die kleine Amaya bereits drei Wochen ohne Fruchtwasser in Anna-Marias Bauch überlebt hatte, schloss sich die Fruchtblase glücklicherweise wieder von selbst. "Ich dachte so, krass, das ist ein Wunder", zeigte sich die Schwester von Sarah Connor (42) in der neuen Doku total erleichtert.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

