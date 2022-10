Das finden Charlize Therons Töchter an ihrer Mutter "uncool"

Charlize Theron (47) gehört zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Während man die Oscar-Preisträgerin vor allem mit ihren blonden Haaren kennt, lässt sie es sich jedoch nicht nehmen, hin und wieder ein wenig ihren Look zu verändern. So zeigte sie sich im Juni dieses Jahres auf der Wohltätigkeitsveranstaltung ihres Africa Outreach Projekts in Kalifornien mit einer tiefschwarzen Mähne. Ihren beiden Töchtern August und Jackson gefallen diese Verwandlungen jedoch so gar nicht.

"Die beiden hassen es, wenn ich meinen Look verändere", verriet die gebürtige Südafrikanerin in einem Interview von People. "Sie finden das uncool." Dabei hat Charlize schon fast alles getragen. Von blonder Kurzhaarfrisur bis hin zum brünetten Bob. Während die zwei Mädchen die Typ-Veränderungen ihrer Mutter nicht ganz so toll finden, so würden sie jedoch ihr Make-up lieben und sich gar selbst daran bedienen, um ihre ganz eigenen Looks zu kreieren...

Und das nicht nur an sich selbst. Denn der Hollywoodstar modelt nicht bloß für die Vogue, Elle oder die Harper's Bazaar, sondern leiht ihr berühmtes Gesicht auch gelegentlich an ihre beiden Töchter. "Sie machen einen wirklich guten Job", lobt Charlize ihre Töchter. Die fertigen Make-up-Looks schicke sie anschließend stolz an ihre Freunde.

Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige

Netflix / Aimee Spinks Charlize Theron in "The Old Guard"

Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern Jackson und August im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de