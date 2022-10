Für Familie: Bushido würde seine Karriere sofort aufgeben

Wenn Bushido (44) könnte, dann würde er am liebsten den Reset-Knopf drücken! Von der Erkenntnis handelt seine sechsteilige Dokureihe "Bushido Reset", die seit dem 19. Oktober auf der Streaming-Plattform RTL+ abrufbar ist. Sie gibt Einblicke in einen verletzlichen Rapper, der aus den Fehlern seiner Vergangenheit rund um den Abou-Chaker-Clan gelernt hat und mit der Auswanderung seiner Familie eine sorgenfreie Zukunft plant. Denn die Familie ist für den Rapper das Allerwichtigste im Leben!

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, gab in "Bushido Reset" preis, wie sehr er seine Familie schätzt. Für sie würde er alles tun – koste es, was es wolle: "Ich würde [auf meine Karriere] verzichten und würde sagen 'Ok, weißt du was? Instagram weg, Musik weg, alles weg, nie wieder. Weil meine Familie ist wichtiger", hat der achtfache Familienvater gelernt.

"Ich fühle mich das erste Mal eben nicht mehr alleine [...] Weil ich endlich mal zu Hause angekommen bin", stellte der "Zeiten ändern dich"-Interpret fest. Vor allem seine Frau Anna-Maria (40) sei ein großer Halt für Bushido. "Ihr gegenüber hat sich meine ganze Einstellung geändert und meine Gefühle sind noch mal intensiver geworden", verriet er. Auch die Verbindung zu seinen Kindern sei noch viel besser geworden.

Getty Images Bushido im Dezember 2021

Instragam / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren fünf ältesten Kindern

