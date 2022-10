Halloween: Sylvester Stallone und Arnie schnitzen Kürbisse

Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76) freuen sich gemeinsam auf Halloween! Alljährlich wird das Gruselfest zelebriert, aber vor allem die Stars in Amerika scheinen begeisterte Fans zu sein: So teilte unter anderem Heidi Klum (49) ein schauriges Video auf Social Media, um für das aktuelle Remake des Horrorfilms "Goodnight Mommy" zu werben. Vanessa Hudgens (33) drehte hingegen für ein neues Halloween-Projekt von Eli Roth (50). Aber auch diese beiden Schauspieler zeigten jetzt ihre Liebe zum Gruseln: Gemeinsam bereiteten sich Arnold und Sylvester auf die spukenden Gespenster und gruseligen Hexen vor!

Auf seinem Instagram-Account teilte Arnold ein Halloween-Pic mit Sylvester: Gemeinsam schnitzen die beiden Hollywoodstars darauf lustige Grimassen in ihre Kürbisse. "Happy Halloween", schrieb Arnold unter dem Bild und markierte zudem seinen Kumpel Sylvester. Auch der 76-Jährige teilte die Aufnahme auf Social Media: "Ich und mein großartiger Freund Arnold verbringen Zeit in seinem fantastischen Büro und schnitzen Kürbisse für Halloween – mit Survival-Messern! Das ist es, was echte Action-Typen in ihrer Freizeit machen!"

Die Fans sind von dem Duo begeistert: "Rambo und der Terminator zusammen – das wird ein hammermäßiges Halloween!", "Unsere legendären Schauspieler, wir lieben euch" oder "Wenn ich das sehe, bekomme ich Lust auf 'Rambo' und 'Das Phantom-Kommando'", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone im Juni 2015

Getty Images Sylvester Stallone im Juni 2022

