Hass im Netz: Dort zieht Tori Spelling eine klare Grenze

Tori Spelling (49) hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht! Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin musste sich jüngst mit Trennungsgerüchten um ihren Mann Dean McDermott (55) auseinandersetzen und hatte als Jugendliche immer wieder mit Hohn aufgrund ihres Äußeren zu kämpfen. Seitdem hat sie sich ein dickes Fell zugelegt. Jetzt stellte sie aber klar: Dieser wunde Punkt sollte von Toris Hatern nicht überschritten werden.

"Ich habe sie alles über mich sagen gehört", erzählte Tori in einem Interview mit Mirror. Es würde sie nicht mehr kümmern, worüber sich andere die Mäuler zerreißen, denn sie habe sich über die Jahre ein dickes Fell angelegt. Bei ihren fünf Kindern würde der Spaß allerdings aufhören. "Es ist mir egal, was über mich geschrieben wird, aber lasst meine Kinder in Ruhe."

Die Schauspielerin erlangte in den 90ern durch ihre Rolle als Donna Martin in der US-Serie "Beverly Hills 90210" Bekanntheit. Damals war sie 17. Heutzutage könnte sie es sich nicht mehr vorstellen, als junge Schauspielerin im Rampenlicht zu stehen. "Die Leute in den sozialen Medien sind brutal. Es scheint dort keine Grenzen zu geben, was sie sagen oder tun können."

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling und ihre Kinder, Oktober 2019

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

