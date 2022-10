Ist Wotan Wilke Möhring mit "Tatort"-Kollegin zusammen?

Ist Wotan Wilke Möhring (55) in festen Händen? Der Schauspieler war bis 2014 mit Anna Theis, der Mutter seiner drei Kinder, zusammen. Anschließend war der Musiker bis 2019 in einer Beziehung mit Cosima Lohse. Seitdem ist nicht öffentlich bekannt, ob Wotan eine neue Liebesbeziehung eingegangen ist. Jetzt heißt es, dass er eine Frau an seiner Seite haben soll: Der Filmstar ist angeblich mit Anna Moszczynski zusammen.

Anna Moszczynski ist laut Bunte gebürtige Hamburgerin, 24 Jahre alt und arbeitet unter anderem beim Tatort als Regieassistentin. Als Wotan 2022 seine Biografie "Rausch und Freiheit" veröffentlichte, soll er sie gemeint haben, als er folgende Widmung schrieb: "Ohne Anna hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Danke dafür." Der Filmstar und die 24-Jährige seien sogar schon gemeinsam auf Moritz Bleibtreus (51) Hochzeit in Hamburg gesichtet worden.

Dass Wotan in seinem Leben jemals heiratet, ist jedoch unwahrscheinlich. Im Interview mit Bunte hatte der 55-Jährige erklärt: "Für mich hat es sich nie richtig angefühlt zu heiraten. Es gab einfach keinen Grund. So eine Verbindung durch einen bürokratischen Akt des Staates zu verbriefen, empfinde ich als das Unromantischste überhaupt."

Wotan Wilke Möhring in Köln

Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring im Juli 2019

Wotan Wilke Möhring, November 2021

