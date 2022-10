Joko Winterscheidt: Sendung wurde wegen Sturz unterbrochen

Was für ein schmerzhafter Staffel-Start! Gestern Abend war es wieder so weit. Auf ProSieben kämpften Klaas Heufer-Umlauf (39) und Joko Winterscheidt (43) in ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" erneut um ihre 15 Minuten Sendezeit. Wie immer begleitete Moderator Steven Gätjen (50) die beiden durch die Show, die diesmal etwas anders verlief. Nachdem Joko bei einem Spiel einen schweren Sturz erlitt, musste die Sendung sogar unterbrochen werden!

Bei dem Spiel "Dilemmata" legten die beiden Kult-Moderatoren einen guten Start hin. Als sich Joko und Klaas jedoch für einen Sprung mit einem BMX-Rad über einen Baumstamm entschieden, wurde es riskant. "Bremsen brauchst du nicht. Da musst du so einmal rüber, denke ich. Mit Schmackes!", motivierte Klaas seinen Kollegen vor dem Sprung. Genau das versuchte der 43-Jährige kurz darauf und rammte sich den Lenker in den Unterbauch, bevor er zu Boden fiel. Besorgt kümmerten sich Steven und Produktionsmitarbeiter um Joko, bevor dieser in den Backstage-Bereich gebracht wurde.

Zur Freude der Zuschauer rappelte sich Joko schnell wieder auf und kehrte für weitere Challenges in das Studio zurück. "Ich bin mit dem BMX drüber gefahren und danach erinnere ich mich an nichts. Ich habe mir den Lenker unterhalb des Bauchnabels in den Bauch gerammt", berichtete Joko noch etwas benommen. Klaas' Frage, wie weit unter dem Bauchnabel er sich verletzt habe, ließ sein Mitstreiter jedoch unbeantwortet.

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Juli 2020

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

© ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

