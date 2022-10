Nicht ihr Freund Kevin! Mit wem posiert Luna Schweiger hier?

Das ist aber nicht ihr Boyfriend? Die Tochter von Schauspieler Til Schweiger (58), Luna Schweiger (25), hat sich mittlerweile auch selbst einen Namen in der Filmbranche gemacht. Erst vor einigen Monaten machte sie ihre Beziehung zu Fußballer Kevin von Anhalt (28) publik. Jetzt posierte Luna allerdings bei einem Event an der Seite eines anderen Mannes. Wer ist der Hottie, mit dem die Blondine sich zeigte?

Bei der QS by s.Oliver x BVG Secret Undergournd Fashion Show in Berlin trat Luna mit einem schwarzhaarigen Schönling in Bikerjacke vor die Fotografen. In ihrer Instagram-Story löste sie auf, um wen es sich dabei handelte: Es ist das Model Toni Mahfud (27). Der 27-Jährige hat 3,3 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform und damit sogar eindeutig mehr als die Tochter von Til Schweiger! Obwohl Toni aus Hamburg kommt, hat er wohl mehr internationale Fans. 2017 wurde er auf der englischsprachigen Internetseite der Vogue in einer Liste männlicher Models, die man kennen sollte, vorgestellt.

Die Beziehung zwischen Kevin, dem Adoptivsohn von Prinz Frédéric von Anhalt (79), und Luna scheint sehr gut zu laufen! Erst kürzlich schwärmte dieser öffentlich darüber, wie verknallt er in seine Luna sei: "Wenn Luna glücklich ist, bin ich es auch."

Anzeige

Getty Images Toni Mahfud, Model

Anzeige

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de