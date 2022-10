Total verliebt: Hier knutschen Jason Oppenheim und Marie-Lou

Jason Oppenheim (45) und Marie-Lou schweben wohl auf Wolke sieben! Im August bestätigte der Selling Sunset-Star seine Beziehung mit der deutschen Influencerin. Seit der Bekanntgabe ihrer Liebes-News präsentieren sich die zwei stets verliebt – erst vergangene Woche wurden die zwei turtelnd bei einem Spaziergang durch West Hollywood erwischt. Jetzt waren die beiden erneut zusammen unterwegs und konnten die Finger nicht voneinander lassen!

Auf aktuellen Schnappschüssen ist zu sehen, wie der Makler und seine Freundin in West Hollywood ihre Zweisamkeit genossen. Bei ihrem Ausflug schienen die zwei mächtig Spaß zu haben und wirkten sehr ausgelassen: Paparazzi erwischten Jason, wie er sich für einen leidenschaftlichen Kuss zu seiner Liebsten beugte. Für den Spaziergang wählten beide sportliche Outfits – der 45-Jährige trug eine kurze schwarze Shorts und dazu passende Sneaker. Und auch Marie-Lou entschied sich für einen legeren Look: Die Beauty machte in ihrer rosafarbenen Shorts und einem bauchfreien Oberteil eine umwerfende Figur.

Demnächst dürfen sich die Fans auf weitere gemeinsame Bilder des Pärchens freuen – denn Marie-Lou wird in der Show ihres Freundes zu sehen sein! "Wir haben schon ein paar Mal zusammen gedreht und ich habe kein Problem damit, noch mehr zu filmen", verriet Jason gegenüber People. Die Blondine soll laut dem Unternehmer Ende des Jahres für die Dreharbeiten von "Selling Sunset" nach Los Angeles reisen.

Instagram / jasonoppenheim Marie-Lou und Jason Oppenheim im September 2022

Action Press / Splash News Jason Oppenheim und Marie-Lou in West Hollywood

ktla@broadimage, Broadimage Entertainment / MEGA Jason Oppenheim, August 2022

