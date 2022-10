Ziehen "Are You The One?"-Maurice und Ricarda bald zusammen?

Schmieden Ricarda Raatz und Maurice Dziwak schon eifrig Zukunftspläne? Bei Are You The One – Reality Stars in Love waren die Höhen und Tiefen der beiden zu sehen. Nach der Ausstrahlung verkündeten sie aber überglücklich: Letztendlich haben sie doch zueinander gefunden und sind jetzt ein Paar. Mit Promiflash sprachen Ricarda und Maurice jetzt über ihre Liebe: Steht auch schon bald eine gemeinsame Wohnung auf dem Plan?

Im Gespräch mit Promiflash warfen die Turteltauben einen Blick in die Zukunft. Die gemeinsame Zeit genießen Ricarda und Maurice in vollen Zügen. Neben den Feiertagen, die sie zusammen verbringen wollen, ist auch schon der nächste Schritt in Aussicht. Schon Ende des Jahres wollen sie vielleicht zusammen ziehen. Konkrete scheinen die Umzugspläne aber noch nicht zu sein.

Seit den "Are You The One?"-Dreharbeiten legen die beiden ein ordentliches Tempo vor. Sogar die drei magischen Worte "Ich liebe dich" sind schon gefallen. "Da wir so füreinander empfinden und einfach die Person gefunden haben, die wir uns immer gewünscht haben", erklärte Maurice. Das Paar habe sogar das Gefühl, seelenverwandt zu sein.

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de