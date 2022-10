Im Overall und Stiefeln: Jennifer Garner begeistert Fans

Jennifer Garner (50) ist ein Naturkind! Eigentlich ist die Schauspielerin auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause und Blitzlichtgewitter gewöhnt. Doch privat mag sie es ruhiger. Zum Beispiel besucht die 50-Jährige ab und an ihren Onkel Robert auf seinem Gemüsehof. Für ihre Firma "Once Upon A Farm", welche ökologische Kindernahrung herstellt, ist die "30 über Nacht"-Darstellerin selbst am Gemüseanbau tätig. Nun teilte Jennifer einen süßen Schnappschuss mit ihrem Onkel beim Ernten.

Auf ihrem Instagram-Account postete Jennifer ein niedliches Bild mit ihrem Onkel Robert auf seinem Hof. Sie gratulierte ihm zum "Nationalfeiertag des Bauers". Auf dem Foto sieht man die Golden Globe-Gewinnerin in einem blauen Jeansoverall und roten Gummistiefeln. Auch in ihrer Story teilte sie ein süßes Video mit ihren Fans. Dort ist sie mit vielen Kürbissen in der Hand zu sehen. "So sieht das Leben auf einem Bauernhof aus", lachte sie.

Ihre Fans waren begeistert von ihrem Look und ihrer Natürlichkeit. Ein User schrieb, dass sie eine Inspiration für viele sei. "Alles Gute zum 'National Farmers Day' für Farmerin Jen und Onkel Robert. Du hast die süßeste Familie", schrieb ein anderer Follower.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im November 2021 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de