Ist Lenny Kravitz wegen Tochter Zoe etwa bei "Magic Mike 3"?

Der eigene Vater als Stripper? Zoe Kravitz (33), die Tochter des Rockers Lenny Kravitz (58), hält ihre Beziehung zu Hottie Channing Tatum (42) gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Erst als die beiden Turteltauben die Met Gala 2021 gemeinsam verließen, konnte die "X-Men"-Schauspielerin die Liebe wohl nicht mehr leugnen. Anfang nächsten Jahres soll der dritte Teil der Stripper-Komödie Magic Mike mit Channing in der Hauptrolle in die Kinos kommen. Offenbar hätte Zoes Vater gerne durch ihren Boyfriend Channing eine Rolle in dem Film bekommen.

Lenny scherzte gegenüber Entertainment Tonight darüber, dass der Freund seiner Tochter ihm doch eine Rolle im letzten Teil der sexy Trilogie hätte geben können. "Ich dachte mir, dein Freund könnte mir einen Job geben." Er räumte jedoch ein, dass es wohl zu spät sei. Falls es doch einen vierten Teil geben sollte, würde er sich allerdings alle Optionen offen halten.

Ob er nun jemals einen Stripper darstellen wird oder nicht – den richtigen Body hat der 58-Jährige immer noch! Diesen stellt Lenny gerne im Netz zur Schau. Er ist ein richtiger Frauenschwarm. Doch dieser Körper kommt nicht von irgendwo her. Der Sänger achtet sehr auf seinen Lebensstil: "Ich esse gesund. Ich kümmere mich um meinen Körper, meinen Verstand, meinen Geist, um alles."

