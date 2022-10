Kanye West entschuldigt sich für antisemitischen Kommentar

Sieht Kanye West (45) endlich seine Fehler ein? Der Rapper fiel in den vergangenen Wochen mit negativen Schlagzeilen auf: Bei einer Fashionshow kreuzte der Ex von Kim Kardashian (41) in einem T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter" auf und erhielt dafür scharfe Kritik. Nur wenige Tage nach diesem umstrittenen Auftritt erlaubte sich der "Gold Digger"-Interpret einen weiteren Fehltritt, indem er sich antisemitisch im Netz äußerte – und dafür sogar gesperrt wurde. Dafür entschuldigte sich Kanye nun.

In der "Uncensored"-Talkshow von Piers Morgan (57) kam der Rapper auf seinen antisemitischen Kommentar zu sprechen. "Ich habe das Gefühl, dass ich Schmerz und Verwirrung verursacht habe", gab der 45-Jährige zu und holte weiter aus: "Es tut mir leid für die Familien der Menschen, die nichts mit dem Trauma zu tun hatten, das ich durchgemacht habe." Auch wenn er sich für seine Äußerung entschuldigt hat, stellte er klar, dass er es aber nicht bereue – denn er sei auch nur ein Opfer von Rassismus gewesen, das sich mit dieser Äußerung zur Wehr gesetzt habe.

Der Moderator ließ nicht locker und hakte nach: Er unterstellte Kanye, dass er sich in dem Moment bewusst gewesen sein muss, sich rassistisch zu äußern. "Ja, ich habe Feuer mit Feuer bekämpft", erklärte der vierfache Vater und merkte an: "Ich bin nicht hier, um mich heruntermachen zu lassen. Das ist eben eine andere Art von Freiheitskämpfer."

Kanye West, 2022

Kanye West, Rapper

Kanye West, 2013

