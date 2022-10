Mit Rap: Cathy Hummels macht ihren Hatern eine Ansage!

Cathy Hummels (34) scheint ein Fan von versteckten Botschaften zu sein. Die Influencerin ist eine echte Vollblutmama und zeigt sich im Netz auch gerne mit Söhnchen Ludwig (4). Ihr Content gefällt aber nicht allen Followern gleichermaßen: Sie muss sich immer wieder mit regelrechten Hasswellen auseinandersetzen. Doch das ist kein Grund für die ehemalige Spielerfrau, den Kopf in den Sand zu stecken: Online machte Cathy ihren Hatern jetzt eine klare Ansage!

Auf Instagram postete Cathy ein Video von sich im Auto und beim Tanzen auf einem Parkplatz. Im Hintergrund läuft der Song "Move Bitch" von Rapper Ludacris (45). "War mein Lieblingssong in meiner Teeniezeit – und ist die Ansage an alle, die mir im Wege stehen", schrieb die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (33) dazu. Sie erklärte, dass sie gerade im Verkehr feststecke und deswegen etwas ungeduldig sei. Der Stau schien ihr ein passendes Symbol, um ihren Hatern klarzumachen, was sie von ihnen hält.

Erst vor wenigen Tagen schickte Cathy ihren Fans via Instagram eine wichtige Botschaft: Völlig nackt und nur mit Laub bedeckt animierte sie zu mehr Selbstliebe. Frauen sollen sich weniger Gedanken darum machen, ob ihr Körper perfekt sei oder nicht. Auch hier machte die Moderatorin deutlich, dass sie Hass im Netz für absolut unangebracht hält. Sie wolle dem ab jetzt lieber mit Humor begegnen, statt sich zu ärgern.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de