Sind Eric Sindermann und Sanja offen für Freundschaft plus?

Was könnte noch aus Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30) werden? Nach der Trennung von Katharina Hambuechen lernte der ehemalige Sommerhaus-Bewohner die Blondine näher kennen. Eine Beziehung entwickelte sich aus der Dating-Phase allerdings nicht. Stattdessen sind die Realitystars nun gute Freunde. Mit Promiflash sprachen sie jetzt über ihr Verhältnis zueinander. Könnten sich Eric und Sanja auch eine Freundschaft plus miteinander vorstellen?

Im Gespräch mit Promiflash auf dem "Night of the Nights"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der 25. Venus Berlin sprachen der Designer und die Österreicherin über verschiedene Beziehungsmodelle. Sanja wäre sogar bereit, eine offene Beziehung mit Eric zu führen – dieser hingegen ist eher Fan einer Freundschaft inklusive Sex. "Offene Beziehung geht bei mir gar nicht, aber Freundschaft plus finde ich sehr gut. Gefällt mir", meinte der 34-Jährige. Ob sich Sanja darauf einlässt? "Wir warten ab", erwiderte die 30-Jährige.

Auf eine feste Beziehung will sich Eric im Moment nicht einlassen. Für ihn steht derzeit die Karriere im Fokus. "Ich habe noch große Träume, die ich verwirklichen will und wo ich 120 Prozent Energie benötige. Das ist mir gerade echt am wichtigsten", hatte der selbst ernannte Modekönig schon vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story erklärt.

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann, August 2022

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

