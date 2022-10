So kämpft Micha nach "Are You The One?" um Anna Iffländer!

Micha Schüler will auf keinen Fall aufgeben! In der zweiten Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love lernte der ehemalige Spieler der dritten und vierten Fußballliga Anna Iffländer kennen – und zwischen ihnen knisterte es von Anfang an. Und obwohl die beiden die Kuppel-Villa als Perfect Match verließen, sind sie momentan nicht zusammen. Nach der Ausstrahlung der Reality-TV-Show muss das Vertrauen zwischen dem Beau und Blondine erst wieder wachsen. Dafür tut Micha alles, wie er Promiflash verriet!

"Wir haben uns beide versucht aufzurappeln und ich versuche weiterhin, um Anna zu kämpfen, sie für mich zurückzugewinnen", erklärte Micha Promiflash im Interview. Das fehlende Vertrauen sei einer der Knackpunkte für die komplizierte Situation zwischen ihm und Anna – momentan laufe es zwischen den beiden im Vergleich zu den vergangenen Wochen aber schon viel besser. Mit "kleinen Aufmerksamkeiten" versuche der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer Anna zu zeigen, dass "kein Weg" an ihm als Freund vorbeiführe. "Ich wäre auf jeden Fall der glücklichste Mensch, wenn sie mir schnellstmöglich vergeben würde", führte der Reality-TV-Kandidat weiter aus.

Anna und Micha stünden derzeit zwar im Kontakt – doch da sei noch Luft nach oben. "Wir sehen uns leider nicht so oft [...] ich gebe mir Mühe, Anna so oft es geht zu sehen", verriet er Promiflash weiter. Doch fest steht: Micha steht hinter Anna und möchte ihr eine Stütze sein. "Meine Gefühle sind unbeschreiblich groß. Ich merke, wenn ich in ihrer Nähe bin, dass das was mit mir macht", gab er abschließend preis.

Instagram / micha_schue Micha Schüler im Mai 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue Micha Schüler im August 2022

