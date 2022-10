Zu muskulös für Hollywood? Dwayne Johnsons holprige Anfänge

Dwayne Johnson (50) ist vor allem für seinen durchtrainierten Körper bekannt. Den unverkennbaren Spitznamen "The Rock" trägt der US-Amerikaner noch aus seiner Zeit als Profi-Wrestler mit sich. Was heute als sein Markenzeichen gilt, war zu Beginn der Karriere des Fast & Furious-Schauspielers nicht gerne gesehen. Nun sprach Dwayne darüber, warum ihm zu Beginn seiner Hollywood-Karriere geraten wurde abzunehmen und seinen Namen zu ändern.

In der CBS Sunday Morning Show sprach der 50-Jährige darüber, dass ihm empfohlen wurde, seine Wrestling-Vergangenheit komplett hinter sich zu lassen, wenn er als Schauspieler ernst genommen werden wolle. "Sie sagten: 'Okay, toll. Aber jetzt musst du Folgendes tun: Du musst aufhören, so viel zu trainieren. Du musst abnehmen. Du darfst dich nicht The Rock nennen. Du darfst nicht über Wrestling reden. Wir müssen uns von all dem fernhalten.'"

Heutzutage ist Dwayne berühmt für seine Muskeln und jeder kennt ihn unter dem Namen "The Rock". Anfänglich versuchte der Schauspieler allerdings tatsächlich den Ratschlägen zu folgen, bis ihm klar wurde, dass er sich selbst treu bleiben wolle: "Es fühlte sich alles falsch an." Als der Muskelprotz damit begann, zu sich zu stehen, startete er erst richtig durch: "Hollywood hat sich um mich herum angepasst."

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, April 2022

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Fast and Furious 5"

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de