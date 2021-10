Dieser Mann sieht aus wie ein fleischgewordener Actionheld! Dwayne "The Rock" Johnson (49) macht seinem Namen immer wieder alle Ehre. Tatsächlich sieht der Schauspieler aus wie ein ganz harter Brocken. Kein Wunder, denn der US-Amerikaner ist ein ehemaliger Wrestler. Dwaynes Fans mögen ihn auch dafür lieben, dass er mit seinen drei Töchtern seinen weichen Kern zum Vorschein bringt, doch feiern sie auch seine Netzbeträge, auf denen er seine krassen Muskeln spielen lässt. Jetzt zeigte Dwayne seinen Fans mal wieder seine unglaublichen trainierten Beine – und sorgte damit bei ihnen für offen stehende Münder!

Auf Instagram postete Dwayne den Schnappschuss, auf dem er mit ernster Mine in die Kameralinse blickt. Stolz präsentiert er seine definierten Beine, die seinem harten Training zu verdanken sind. Dennoch schrieb der Jumanji: The Next Level-Darsteller ganz bescheiden zu dem Foto: "Ich bin sehr erfreut (wenn auch nicht zufrieden) über meine Fortschritte im Fitnessstudio".

Doch seine Fans rasteten angesichts seiner Beinmuskeln völlig aus. "Das ist verrückt", war ein User völlig von den Socken. "Diese Motivation möchte ich haben", fügte ein anderer hinzu. Doch auch für diese Fans hatte ihr Idol einen Tipp: "Macht eure Ziele zu einer gesunden Besessenheit und wendet dann die Strategie der konsequenten, täglichen, harten Arbeit an", riet er seinen Followern. Kennt ihr jemanden, der in Hollywood definiertere Muskeln hat als Dwayne? Gebt eure Meinung unten ab!

Instagram / laurenhashianofficial Jasmine, Dwayne und Tia Johnson

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Dwayne Johnson

