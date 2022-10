Alte Kollegen: Daniel Aminati trifft Backstreet-Boys-Brian!

Diese beiden Boygroup-Stars kennen sich offenbar schon lange! Die wohl bekannteste Boyband der Welt, die Backstreet Boys, sind momentan wieder auf ihrer großen DNA-Tour und klappern auch deutsche Städte ab. Zuletzt waren sie in München unterwegs und das Mitglied Brian Littrell (47) traf dort doch tatsächlich auf einen alten Bekannten – ebenfalls ein Boyband-Star – aus Deutschland: Daniel Aminati (49) und Brian schnackten ganz gemütlich!

Der Moderator war selbst bis 1999 Teil der Musikgruppe Bed & Breakfast – und anscheinend lernten sich die deutschen und US-amerikanischen Boys bei Auftritten kennen. Auf seinem Instagram-Profil erzählte Daniel nun von seinem niedlichen Gespräch mit Brian: "Ich saß heute Morgen im Hotel beim Frühstück und habe einen alten Kollegen getroffen", schilderte er. Tatsächlich habe der "I Want It That Way"-Interpret die TV-Bekanntheit angesprochen.

Anscheinend kam der "Taff"-Moderator dem Weltstar bekannt vor und das aus gutem Grund. In seiner Band-Zeit traf Daniel nämlich auf Brian. "Ja, Mann! Die deutsche Boygroup. Wie geht es dir? Du bist ganz schön breit geworden", habe sich der Backstreet-Boys-Sänger daraufhin erinnert. Die beiden Männer scheinen eine gute Zeit gehabt zu haben, wie auf dem Bild deutlich wird.

Anzeige

Getty Images Backstreet Boys, Mai 1999

Anzeige

Getty Images Daniel Aminati, TV-Moderator

Anzeige

Rich Polk / Freier Fotograf Brian Littrell im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de