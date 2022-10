Cristiano Ronaldo wurde nach Spielverweigerung suspendiert!

Cristiano Ronaldo (37) sorgt erneut für Ärger! Seit 2021 steht der Portugiese bei dem englischen Spitzenklub Manchester United unter Vertrag. Bereits von 2003 bis 2009 hatte der Fußballprofi für den Premier-League-Giganten gekickt – umso größer war deswegen auch die Euphorie, als er zu seinem alten Verein zurückkehrte. Doch die Freude dürfte inzwischen verpufft sein, stattdessen herrscht zwischen Verein und Profi Eiszeit. Als Cristiano nun bei einem Spiel auf den Rasen sollte, verweigerte er das – und wurde dafür bestraft!

Laut mehreren Berichten verweigerte der 37-Jährige bei dem Topspiel gegen Tottenham Hotspur seine Einwechslung und verließ das Stadion anschließend vorzeitig – warum genau Cristiano so handelte, ist unklar. Doch Trainer Erik ten Hag kündigte nach dem Spiel Konsequenzen an, welche prompt folgten. Der Partner von Georgina Rodriguez (28) wurde für das nächste Match suspendiert.

Via Instagram zeigte er inzwischen ein wenig Nachsicht: "Im Moment habe ich einfach das Gefühl, dass ich weiter hart arbeiten, meine Mannschaftskameraden unterstützen und in jedem Spiel auf alles gefasst sein muss. Dem Druck nachzugeben, ist keine Option. Das war sie nie." Ob bereits eine Aussprache zwischen Cristiano und seinem Coach erfolgt ist, ließ der Kicker in seinem Statement nicht durchblicken.

Erik ten Hag und Cristiano Ronaldo im August 2022

Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juni 2022

Cristiano Ronaldo, Profifußballer

