Die Liebe wächst: Karlie Kloss feiert vierten Hochzeitstag!

Karlie Kloss (30) und Joshua Kushner (37) feiern ihre Liebe! Das Model und ihr Ehemann sind seit über einem Jahr Eltern eines Sohnes - und die beiden scheinen in ihren Rollen als Mama und Papa richtig aufzugehen. Doch das ist nicht ihr einziger gemeinsamer Meilenstein. Im Jahr 2018 gaben sich die Turteltauben ganz romantisch das Jawort. Nun zelebrierten Karlie und Joshua also ihren vierten Hochzeitstag!

Auf ihrem Instagram-Profil blickte sie nun auf den emotionalen Tag zurück, an dem sie Joshuas Frau geworden ist. Mit einem rührenden Clip gratulierte sie Joshua zum Hochzeitstag: "Jeden Tag liebe ich dich mehr", schrieb Karlie dazu. In dem Video sieht man, wie das Brautpaar sich an dem Tag ihrer Trauung das erste Mal sieht. Die 30-Jährige verdrückte ein paar Tränchen.

Joshua teilte keinen besonderen Hochzeitsbeitrag, jedoch ist schon sein Profil im Netz eine einzige Liebeserklärung an Karlie. Immer wieder teilt er Schnappschüsse von seiner Frau – zuletzt auch ein Bild mit ihrem gemeinsamen Sohn zusammen.

Getty Images Joshua Kushner und Karlie Kloss 2019

Instagram / karliekloss Karlie Kloss, Model

Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrem Sohn

